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  • 26.03.2019
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'da sera kuran sosyetik turizmci 'dan çiftçilerle poz

Domates sevinci
Sosyetik turizmci Ender Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda Antalya'da sera kurmuştu. Önceki gün eşi Gülşah Hanım'la birlikte serayı kontrole giden Ender Bey, çiftçilerle böyle poz verdi. , 'da paylaştığı bu kareye de "Domatesler yola çıktı. Hayırlı olsun" diyerek heyecanını dile getirdi.

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