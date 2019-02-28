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  • 28.02.2019
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'un kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla reklamı yapılan ''daki skandallar sahnesine de çıktı

Ataizi'nin kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Talat Bulut'la aynı diziye 'evet' demesi 'Reklamda son nokta' dedirtti. Bulut, Ataizi'nin geçen yıl ortaya attığı iddiaya ateş püskürmüştü.

Çürük elma

Geçen yıl Talat Bulut'un kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla reklamı yapılan ''daki skandallar devam ediyor. Bu kez sahneye Bulut'un 19 yıl önce kendisini taciz ettiğini öne süren Hande Ataizi çıktı. Dizi kadrosuna dahil olmaya hazırlanan Ataizi, önceki gün şöyle dedi:

"Bu 20 yıl önce yaşandı. Ama ben profesyonelim; beni etkilemez. , normal bir adam değil. Kaç yaşında adama yaptıkları yakışmıyor."

Aydın HAMZA

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HaberlerSaklambaç HaberleriTalat Bulut'un kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla reklamı yapılan 'Yasak Elma'daki skandallar sahnesine Hande Ataizi de çıktı
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