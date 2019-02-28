Geçen yıl Talat Bulut'un kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla reklamı yapılan 'Yasak Elma'daki skandallar devam ediyor. Bu kez sahneye Bulut'un 19 yıl önce kendisini taciz ettiğini öne süren Hande Ataizi çıktı. Dizi kadrosuna dahil olmaya hazırlanan Ataizi, önceki gün şöyle dedi:



"Bu 20 yıl önce yaşandı. Ama ben profesyonelim; beni etkilemez. Talat Bulut, normal bir adam değil. Kaç yaşında adama yaptıkları yakışmıyor."



Aydın HAMZA