Talat Bulutun kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddiaları karara bağlandı

Talat Bulut'un kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddiaları karara bağlandı
Oyuncu Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma karara bağlandı. Talat Bulut'un da başrolde bulunduğu bir dizinin kostüm asistanıyla arasında geçen taciz iddiasının üzerine soruşturma başlatan savcılık, iddiaları incelemeye aldı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi. İşte Talat Bulut'un maruz kaldığı bu iddiaya karşı savcılıktan gelen açıklama...
7 Ağustos 2018 Salı, 09:32:44 Güncelleme: 09:38:21
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