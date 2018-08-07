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Talat Bulut'un kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddiaları karara bağlandı

Oyuncu Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma karara bağlandı. Talat Bulut'un da başrolde bulunduğu bir dizinin kostüm asistanıyla arasında geçen taciz iddiasının üzerine soruşturma başlatan savcılık, iddiaları incelemeye aldı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi. İşte Talat Bulut'un maruz kaldığı bu iddiaya karşı savcılıktan gelen açıklama...

7 Ağustos 2018 Salı, 09:32:44 Güncelleme: 09:38:21
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Talat Bulutun kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddiaları karara bağlandı

Oyuncu Talat Bulut'un başrol oynadığı dizi setinde 'kostüm asistanı' olarak görev yapan Özge Şimşek, Talat Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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Talat Bulutun kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddiaları karara bağlandı

Soruşturma başlatan savcılık, Özge Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı.

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Talat Bulutun kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddiaları karara bağlandı

'YETERLİ DELİL YOK'

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Özge Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut'un ve şahitlerin ifadeleri alındı.

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Talat Bulutun kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddiaları karara bağlandı

Soruşturma neticesinde müşteki Özge Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.

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Talat Bulutun kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddiaları karara bağlandı

Daha önce olaya ilişkin bir açıklama yapan Özge Şimşek "Dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın" demişti.

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