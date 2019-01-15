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  • 15.01.2019
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eşi 'yı mest etti

Laf söylemek kimseye düşmez
24 Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen ile , önceki akşam İstinyePark'taydı. Akçıl, eşinin gelinliğine yapılan eleştiriler hatırlatılınca şöyle konuştu: "Burcu'nun gelinliğiyle de onun temizliği ve güzelliği ile de gurur duyuyorum. Başkasına laf düşmez." Akçıl, sözleriyle eşini mest etti.



Cicim aylarında olan ikilinin birbirleriyle uyumlu spor tarzı da dikkat çekti.

​DOĞAN SAVAŞ

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