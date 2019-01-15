24 Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, önceki akşam İstinyePark'taydı. Akçıl, eşinin gelinliğine yapılan eleştiriler hatırlatılınca şöyle konuştu: "Burcu'nun gelinliğiyle de onun temizliği ve güzelliği ile de gurur duyuyorum. Başkasına laf düşmez." Akçıl, sözleriyle eşini mest etti.
Cicim aylarında olan ikilinin birbirleriyle uyumlu spor tarzı da dikkat çekti.
DOĞAN SAVAŞ
Cicim aylarında olan ikilinin birbirleriyle uyumlu spor tarzı da dikkat çekti.
DOĞAN SAVAŞ
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