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  • 03.01.2019
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sevgilisi 'yü ailesi ile tanıştırdı

Oyuncu , kendisinden büyük aşkı yönetmen ’yü yılbaşında ’taki ailesiyle tanıştırıp olay aşk için onayı aldı.



Kendinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü'yle aşk yaşayarak olay olan Hazar Ergüçlü'ye ailesinden onay geldi. 26 yaşındaki oyuncu, Nisan 2018'den beri birlikte olduğu ünlü yönetmeni, önceki gün Kıbrıs'ta yaşayan ailesiyle tanıştırdı. Ergüçlü Ailesi, müstakbel damatlarını yılbaşı sofrasında ağırladı.

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