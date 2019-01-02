Sosyetik işadamı Ayberk Kalkavan'la geçen ay yeni bir aşka yelken açan Asena Atalay'dan itiraf gibi paylaşım... İşadamıyla ilişkisi TAKVİM tarafından ortaya çıkan Atalay, sürpriz aşk hakkında sessiz kalmıştı.
Şimdilerde işletmeciliğe soyunan Atalay, yılbaşı gecesi yaptığı paylaşıma Kalkavan'ı da etiketledi. Atalay, böylece aşkını da dosta düşmana ilan etmiş oldu.
29 yaşındaki sunucu, yeni yıla kendinden 5 yaş küçük aşkıyla girdi.
Şimdilerde işletmeciliğe soyunan Atalay, yılbaşı gecesi yaptığı paylaşıma Kalkavan'ı da etiketledi. Atalay, böylece aşkını da dosta düşmana ilan etmiş oldu.
29 yaşındaki sunucu, yeni yıla kendinden 5 yaş küçük aşkıyla girdi.
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