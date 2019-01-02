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  • 02.01.2019
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, 'la olan aşkını ilan etti!

Asena’dan itiraf!
Sosyetik işadamı Ayberk Kalkavan'la geçen ay yeni bir aşka yelken açan 'dan itiraf gibi paylaşım... İşadamıyla ilişkisi TAKVİM tarafından ortaya çıkan Atalay, sürpriz aşk hakkında sessiz kalmıştı.



Şimdilerde işletmeciliğe soyunan Atalay, yılbaşı gecesi yaptığı paylaşıma Kalkavan'ı da etiketledi. Atalay, böylece aşkını da dosta düşmana ilan etmiş oldu.




29 yaşındaki sunucu, yeni yıla kendinden 5 yaş küçük aşkıyla girdi.

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