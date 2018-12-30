Hem ağlattı hem oynattı

"Bana Aşktan Söz Etme" albümü ile yaza damgasını vuran Tan Taşçı, önceki gece İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı, söylediği duygusal parçalar ile hayranlarını önce ağlattı. Daha sonra da hareketli şarkılara geçiş yaptı. Sevenlerine unutulmayacak bir gece yaşattı.