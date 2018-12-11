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  • 11.12.2018
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Vip Komandolar

ve gibi adrenalin tutkunu ünlüler, kendilerini doğaya attı. Eski komandolarının verdiği özel eğitimlere katılan ünlüler, açık alanda çadır kurup doğanın zorlu şartlarında nasıl hayatta kalınabileceğiyle ilgili deneyim kazanıyor.



Son dönemde sosyete ve sanat dünyasının adrenalin tutkunu ünlüleri, yepyeni bir hobiye merak sardı. Aralarında Hacı ile Hakan Sabancı kardeşler, Murat Dalkılıç, Kadir Doğulu, Barış Arduç ve Önder Öztarhan'ın da olduğu pek çok isim, profesyonel hocalardan kişiye özel SAT komandosu eğitimi almaya başladı. Kendilerini eski SAT komandosu Aykut Arslantürk eşliğinde doğaya atan sosyetik işadamları ile ünlü oyuncu ve şarkıcıların maceradan maceraya atıldığı bu eğitimlerin adresi ise İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Poyrazköy...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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