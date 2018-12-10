Eşsiz armağan

Cemiyet hayatının erkekleri, 'panter' modasına uydu... Geçtiğimiz hafta Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar'a 30. yaş günü hediyesi olarak 700 bin liraya panter figürlü iki kolye satın almıştı. Benzer bir armağan da Dikran Masis'ten geldi. Sosyetik işadamı, önceki gün 38. yaş gününü kutlayan mimar eşi Yasemin Hanım için uzun süredir bulundukları Londra'daki bir mekanda yemek organize etti.
BONKÖR KOCA...
Yasemin Hanım, yemekte Dikran Bey'in kendisine hediye olarak dünyaca ünlü marka Cartier'den aldığı panter figürlü kolye ve yüzüğünü taktı. Daha önce de kendisinden 35 yaş küçük zarif eşi için aldığı pahalı hediyelerle gündem olan 73 yaşındaki işadamının, Yasemin Hanım'a armağan ettiği panter figürlü yüzük ve kolyenin toplam değeri ise 85 bin dolar yani yaklaşık 450 bin TL...
Güzel mimar eşinin hediye ettiği Cartier marka kolye ile yüzüğü önceki akşam Londra'daki yaş günü yemeğinde taktı.
BONKÖR KOCA...
Yasemin Hanım, yemekte Dikran Bey'in kendisine hediye olarak dünyaca ünlü marka Cartier'den aldığı panter figürlü kolye ve yüzüğünü taktı. Daha önce de kendisinden 35 yaş küçük zarif eşi için aldığı pahalı hediyelerle gündem olan 73 yaşındaki işadamının, Yasemin Hanım'a armağan ettiği panter figürlü yüzük ve kolyenin toplam değeri ise 85 bin dolar yani yaklaşık 450 bin TL...
Güzel mimar eşinin hediye ettiği Cartier marka kolye ile yüzüğü önceki akşam Londra'daki yaş günü yemeğinde taktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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