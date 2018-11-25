Güzel oyuncu Öykü Çelik, aşk hayatındaki hızıyla şaşırttı. 2014'te Bursalı işadamı Ahmet Murat Çakan'la evlenen Çelik, bir buçuk yıl sonra boşanınca da gönlünü bir diğer işadamı Serhan Adalı'ya kaptırmıştı. Adalı'yla bir yıllık aşkı evliliğe doğru giderken sürpriz şekilde ayrılan Çelik'in işadamından şiddet gördüğü iddia edilmişti.
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