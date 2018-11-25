oyuncuaşk hayatındakihızıyla şaşırttı.Bursalı işadamıevlenenbirbuçuk yıl sonra boşanıncada gönlünü bir diğer işadamıkaptırmıştı.Adalı'yla bir yıllık aşkı evliliğedoğru giderken sürpriz şekildeayrılanişadamındanşiddet gördüğü iddia edilmişti.