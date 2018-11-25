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  • 25.11.2018
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yine kural bozmadı!

Daha önce iş dünyasından ve gibi isimlerle aşk yaşayan , yine kural bozmadı. Güzel oyuncu, şimdi de kalbini Ankaralı işadamı ’e kaptırdı



Güzel oyuncu Öykü Çelik, aşk hayatındaki hızıyla şaşırttı. 2014'te Bursalı işadamı Ahmet Murat Çakan'la evlenen Çelik, bir buçuk yıl sonra boşanınca da gönlünü bir diğer işadamı Serhan Adalı'ya kaptırmıştı. Adalı'yla bir yıllık aşkı evliliğe doğru giderken sürpriz şekilde ayrılan Çelik'in işadamından şiddet gördüğü iddia edilmişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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