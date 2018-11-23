Anneden tam destek

Başrolünde yer aldığı 'Her Şey Seninle Güzel' filminin galası için şehir şehir dolaşan Burcu Biricik'in önceki günkü durağı Eskişehir oldu. Hayranlarıyla buluşan güzel oyuncunun yanında annesi de vardı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Biricik, gösterim sonunda annesi ve sevenleriyle bol bol selfie çekti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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