Victoria's Secret mankenleri dünyanın en güzel kadınları olarak gösterilirken ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Mankenlerin Instagram hesaplarında kullandıkları defile fotoğraflarının neredeyse hepsini fotoşop yaparak kendilerine sanal estetik operasyonu yaptıkları anlaşıldı. O isimler arasında Bella Hadid, Kendall Jenner, Elsa Hosk, Shanina Shaik, Stella Maxwell, Devon Windsor, Yasmin Wijnaldum ve Megan Williams vardı.
Elsa Hosk'un Instagram'da paylaştığı bu pozda burnunu düzelttiği ortaya çıktı.
Elsa Hosk'un Instagram'da paylaştığı bu pozda burnunu düzelttiği ortaya çıktı.
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