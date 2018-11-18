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  • 18.11.2018
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Pestetik

Güzellikleri büyüledi. Ama onlar yetinmedi. ’s mankenleri bel, kalça, bacak, göğüs, göz ve burunlarını fotoşopla düzeltti.

Pestetik
Victoria's mankenleri dünyanın en güzel kadınları olarak gösterilirken ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Mankenlerin Instagram hesaplarında kullandıkları defile fotoğraflarının neredeyse hepsini fotoşop yaparak kendilerine sanal estetik operasyonu yaptıkları anlaşıldı. O isimler arasında Bella Hadid, , , Shanina Shaik, Stella Maxwell, Devon Windsor, Yasmin Wijnaldum ve Megan Williams vardı.




Elsa Hosk'un Instagram'da paylaştığı bu pozda burnunu düzelttiği ortaya çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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