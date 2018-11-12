Milyonluk zeka

Semiramis Pekkan ile Hintli hayat arkadaşı Gulu Lalvani'nin 28 yaşındaki oğulları Zoran Lalvani rekor maaşla işe başladı... Semiramis Pekkan, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda oğlu için "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı. Fakat ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemez. Günde 45 gazete okuyor" ifadelerini kullandı.
AYLIK 91 BİN LİRA...
İşte o genç İsviçre, İngiltere, İspanya ve ABD'de eğitim aldı. 2007'de ise eğitimini tamamladı ve çalışma hayatına atıldı. Bir süre önce de İsviçre Geneva merkezli UBS adlı teknoloji firmasında işe başladı. İş hayatında kısa sürede başarılı bir performans ortaya koyan Lalvani, terfi aldı. İlişki uzmanı pozisyonuna getirilen başarılı gencin maaşı ise dudak uçuklattı. Yıllık maaşının 200 bin İsviçre Frangı yani yaklaşık 1 milyon TL'yi bulduğu, aylık da 91 bin TL'ye denk geldiği ortaya çıktı.
Faber Castell'in veliahtı ile evlenen Melissa Von da Almanya merkezli bir medya firmasında yıllık 830 bin liraya işe başlamıştı.
AYLIK 91 BİN LİRA...
İşte o genç İsviçre, İngiltere, İspanya ve ABD'de eğitim aldı. 2007'de ise eğitimini tamamladı ve çalışma hayatına atıldı. Bir süre önce de İsviçre Geneva merkezli UBS adlı teknoloji firmasında işe başladı. İş hayatında kısa sürede başarılı bir performans ortaya koyan Lalvani, terfi aldı. İlişki uzmanı pozisyonuna getirilen başarılı gencin maaşı ise dudak uçuklattı. Yıllık maaşının 200 bin İsviçre Frangı yani yaklaşık 1 milyon TL'yi bulduğu, aylık da 91 bin TL'ye denk geldiği ortaya çıktı.
Faber Castell'in veliahtı ile evlenen Melissa Von da Almanya merkezli bir medya firmasında yıllık 830 bin liraya işe başlamıştı.
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