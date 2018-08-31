Sosyeteyi sarsan iddia

Cemiyet ve iş dünyasında günlerdir dolaşan şok dedikodu, önceki gün de sosyal medyada gündeme geldi. İddiaya göre; banka sahibi olan ünlü bir holdinge mensup sosyetik güzel, eşinin kendisini aldattığından şüphelendi. Eşinin peşine dedektif takan sosyetik hanım, bu sayede gerçeği öğrendi. Ortaya çıkan gerçek ise 'ihanetten' çok daha ahlaksızcaydı.



Eşinin çocuk yaştaki erkeklerle çekilen fotoğrafarını gören sosyetik işkadını, öğrendiği gerçek karşısında sessiz kalarak bu sapkınlığa ortak oldu! Tüyler ürperten bu iddia akıllara, sosyetede daha önce yaşanan iki skandalı getirdi. Bunlardan ilki, Hande Bermek'in eşi Murat Başoğlu'nun 2017'de öz yeğeniyle yakalanmasıydı. İkincisi ise sosyetik yapımcı Fatih Oflaz'ın öz kızını istismar ettiği iddiasıydı.



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