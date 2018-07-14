Sıla, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konserde dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeydi. Hayranlarına sürpriz yapan Sıla, yeni albümünde yer alacak 'Boş Ev' şarkısını da ilk defa seslendirdi. Deniz Akkaya ve sevgilisi Gökmen Şeynova da Sıla'nın şarkılarıyla aşka geldi.
HALİL ÇİLİNGİR
HALİL ÇİLİNGİR
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