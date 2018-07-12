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Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Son albümü 'Yeni Aşkım' ile büyük beğeni toplayan Sibel Can, önceki akşam 'daki Sueno Hotel'de sahne aldı. 47 yaşındaki sanatçı, şarkılarıyla kulaklara; leopar desenli kıyafetiyle de gözlere hitap etti. Yaz boyunca konserden konsere koşacak olan Can, yeni klibini de 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısına çekeceğini söyledi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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