Son albümü 'Yeni Aşkım' ile büyük beğeni toplayan Sibel Can, önceki akşam Antalya'daki Sueno Hotel'de sahne aldı. 47 yaşındaki sanatçı, şarkılarıyla kulaklara; leopar desenli kıyafetiyle de gözlere hitap etti. Yaz boyunca konserden konsere koşacak olan Can, yeni klibini de 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısına çekeceğini söyledi.
Hem göze hem kulağa
Etiketler: Yeni Aşkım , Sibel Can , Antalya
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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