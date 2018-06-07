Yaklaşık 2 ay önce başlayan aşkları tam gaz devam eden Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. İkili, önceki gün Yılmaz'ın geçtiğimiz sene 9 milyon liraya aldığı Samatya isimli teknesinde görüntülendi. Cennet Koyu'nda demirli tekneye zodyak botla giden sevgililerin keyfi yerindeydi. Teknenin üst kısmında müzik eşliğinde sohbet eden ikili, romantik anlar yaşadı.
'Yeter ki Sen Sev Beni' şarkısını dinleyen ikilinin romantik anları objektife böyle yansıdı.
Yılmaz, başını omzuna dayayan sevgilisini öpücüklere boğdu. Çiçeği burnunda aşıklar, bol bol selfie yapıp romantik anlarını ölümsüzleştirdi. Sıcaktan bunalan ikili, serinlemek için teknenin arka kısmından denize girdi. Ege'de kulaç atan sevgililer, ardından seabob (denizaltı jetskisi) ile suda eğlenceli anlar yaşadı. Samyeli, suda adeta şov yapan aşkını hayranlıkla izledi. Denizden çıkacağı sırada "Aşkım bir daha öyle dalsana" diyen Samyeli'yi kırmayan Yılmaz, "Senin için dalıyorum" diye karşılık verdi. Her zamankinin aksine yüzü gülen Yılmaz'ın bu hali "Aşk, Cem'e yaramış" dedirtti.
Yılmaz'la suda eğlenceli anlar yaşayan Samyeli, çocuklar gibi şendi.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Düzenli sporla 4 ayda 17 kilo veren Yılmaz, emeğinin karşılığını aldı. Önceki yıllarda göbekli halleriyle Bodrum'a damga vuran komedyen, eski haline veda etti!
DOĞAN SAVAŞ
'Yeter ki Sen Sev Beni' şarkısını dinleyen ikilinin romantik anları objektife böyle yansıdı.
Yılmaz, başını omzuna dayayan sevgilisini öpücüklere boğdu. Çiçeği burnunda aşıklar, bol bol selfie yapıp romantik anlarını ölümsüzleştirdi. Sıcaktan bunalan ikili, serinlemek için teknenin arka kısmından denize girdi. Ege'de kulaç atan sevgililer, ardından seabob (denizaltı jetskisi) ile suda eğlenceli anlar yaşadı. Samyeli, suda adeta şov yapan aşkını hayranlıkla izledi. Denizden çıkacağı sırada "Aşkım bir daha öyle dalsana" diyen Samyeli'yi kırmayan Yılmaz, "Senin için dalıyorum" diye karşılık verdi. Her zamankinin aksine yüzü gülen Yılmaz'ın bu hali "Aşk, Cem'e yaramış" dedirtti.
Yılmaz'la suda eğlenceli anlar yaşayan Samyeli, çocuklar gibi şendi.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Düzenli sporla 4 ayda 17 kilo veren Yılmaz, emeğinin karşılığını aldı. Önceki yıllarda göbekli halleriyle Bodrum'a damga vuran komedyen, eski haline veda etti!
DOĞAN SAVAŞ
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