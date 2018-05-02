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Zirvenin adresi

Zirvenin adresi ATV
Türkiye'nin kanalı , rakipsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da zirveye demir atan ATV, Nisan ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'nın verilerine göre Nisan ayında yüksek izlenme oranlarına sahip olan ATV, milyonları başarılı yapımları ve kaliteli dizileriyle buluşturdu.



Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, Nisan ayında da Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Kim Milyoner Olmak İster gibi programlarıyla reytingleri alt üst etti. ATV'nin başarılı dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen Anlat Karadeniz, Kanatsız Kuşlar, Aşk ve Mavi de milyonları derinden etkiledi.


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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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