ATV'NİN reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' zirveye demir attı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 16.58 izlenme oranı ve yüzde 39.94 izlenme payı, AB grubunda yüzde 11.84 izlenme oranı ve yüzde 29.42 izlenme payı alarak tüm kategorilerde 100 program arasında birinci oldu.
Sen Anlat Karadeniz yine zirvede
Etiketler: Anlat Karadeniz , reyting , fenomen dizi , atv
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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