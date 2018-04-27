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Gururumuz Çağatay

, İtalyan bir derginin yaptığı Netflix çekiminde tek Türk olarak yer aldı...

Gururumuz Çağatay

Netflix'in tüm dünyada yayınlayacağı ilk Türk orijinal yapımının başrolü olan Çağatay Ulusoy, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 'The Protector' (Muhafız) adlı dizide İstanbul'u koruyan bir kahramanı canlandıracak olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta Roma'daki 'See What's Next' etkinliğine katılmıştı.

Burada 'de de büyük ilgi gören 'La Casa De Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile bir araya gelen , etkinliğin ardından da İtalyan Vogue dergisi için objektif karşısına geçti. Netflix dizilerinin dünyaca ünlü oyuncularıyla poz veren Çağatay Ulusoy, karedeki tek Türk olarak da gurur yaşadı.


Ulusoy, Vogue dergisinin bu karesinde La Casa De Papel'in yıldızları Alvaro Morte ve Ursula Corbero ile yan yana.

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