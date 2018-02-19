SON günlerde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Erkan KolçakKöstendil, fotoğrafını izinsiz kullanan bankaya karşı hukuk savaşı başlattı. Köstendil'in "Görünen Adam" adlı internet dizisindeki fotoğrafı, 4 ayrı dergi ile bir bankanın Youtube kanalında izinsiz olarak kullanıldı. Ünlü oyuncu, izni alınmadankullanılan fotoğraflarınyayından kaldırılmasıiçin noter aracılığıyla bankaya ihtarname yolladı. Ancak ihtarnameye rağmen bankadan cevap alınamadı. Bunun üzerine Köstendil, avukatı Aydın Kurban aracılığıyla bankaya dava açtı. Dava dilekçesinde, "Reklam ve tanıtımlarda bir sanatçının fotoğraflarının kullanılabilmesi için kendisinden izin alınması gerekmektedir. Bu nedenle davayı açmak zorunda kaldık" ifadesi yer aldı. Söz konusu bankanın, Kostendil'in fotoğraflarını kullanarak, sanatçının ün ve başarısından yararlandığı vurgulandı. Erkan Koçak Köstendil'in avukatı, dava dilekçesinde şunları anlattı:
600 BİN LİRA ZARAR "Müvekkilimin fotoğrafının davalı bankanın ticari unvan ve isimleriyle birlikte aynı sayfada kullanılması ve yayınlanması, müvekkilimi üzmüş ve manevi olarak zarar vermiştir. Davalıbanka bu hukukaaykırı eylemiyle kenditanıtımını yapmıştır. Müvekkil, davalıyla bir anlaşma yapmış olsaydı isteyebileceği tutar en fazla 600 bin liraydı. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50 bin lira maddi-manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz."
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