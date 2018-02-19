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Foto-şok!

Ünlü oyuncu , kendisinden izin almadan reklam için fotoğrafını kullanan yı mahkemeye verdi. 50 bin lira tazminat istedi

Foto-şok!
SON günlerde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, fotoğrafını izinsiz kullanan ya karşı hukuk savaşı başlattı. Köstendil'in "Görünen Adam" adlı internet dizisindeki fotoğrafı, 4 ayrı dergi ile bir bankanın kanalında izinsiz olarak kullanıldı. Ünlü oyuncu, izni alınmadan kullanılan fotoğrafların yayından kaldırılması için noter aracılığıyla bankaya ihtarname yolladı. Ancak ihtarnameye rağmen bankadan cevap alınamadı. Bunun üzerine Köstendil, avukatı Aydın Kurban aracılığıyla bankaya dava açtı. Dava dilekçesinde, "Reklam ve tanıtımlarda bir sanatçının fotoğraflarının kullanılabilmesi için kendisinden izin alınması gerekmektedir. Bu nedenle davayı açmak zorunda kaldık" ifadesi yer aldı. Söz konusu bankanın, Kostendil'in fotoğraflarını kullanarak, sanatçının ün ve başarısından yararlandığı vurgulandı. Erkan Koçak Köstendil'in avukatı, dava dilekçesinde şunları anlattı:

600 BİN LİRA ZARAR
"Müvekkilimin fotoğrafının davalı bankanın ticari unvan ve isimleriyle birlikte aynı sayfada kullanılması ve yayınlanması, müvekkilimi üzmüş ve manevi olarak zarar vermiştir. Davalı banka bu hukuka aykırı eylemiyle kendi tanıtımını yapmıştır. Müvekkil, davalıyla bir anlaşma yapmış olsaydı isteyebileceği tutar en fazla 600 bin liraydı. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50 bin lira maddi-manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz."

Ali OKTAY
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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