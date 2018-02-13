Deniz yıldızı

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Kızıyla Bahamalar'ın turkuaz renkli denizin keyifli anlar yaşayan Victoria's Secret meleği, bulduğu devasa bir deniz yıldızıyla da böyle poz verdi.
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