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Deniz yıldızı

Deniz yıldızı
Ailesiyle şimdilerde Bahamalar'da geceliği yaklaşık 56 bin dolarlık özel bir adada tatil yapan Alessandra Ambrosio'dan imrendiren paylaşım...



Kızıyla Bahamalar'ın turkuaz renkli denizin keyifli anlar yaşayan Victoria's Secret meleği, bulduğu devasa bir deniz yıldızıyla da böyle poz verdi.
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