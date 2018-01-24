Cem’e Enes şoku

Cem Yılmaz'ın gişede rakiplerini geride bırakan 'Arif V 216' filminin başarısına Enes Batur gölgesi düştü. 19 Ocak'ta vizyona giren 'Enes Batur Hayal miGerçek mi?' filmi, ilk 3 günde 454 bin kişi tarafından izlendi. Sosyal medya fenomeni Batur'un filmine gençler akın etti.
Hal böyle olunca; 'Arif V 216' hafta sonu Enes Batur'dan 22 bin kişi daha az yani 432 bin kişi tarafından izlendi. 'Arif V 216' ile Şahan Gökbakar'ın gişe rekorunu kırmayı amaçlayan Cem Yılmaz'ın hevesi, böylece kursağında bıraktı.
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