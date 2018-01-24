 ;
Yol Durumu
  1. Linet iddialı geliyor
  2. 'Burak'mıyor!

Cem’e Enes şoku

Cem’e Enes şoku
Cem Yılmaz'ın gişede rakiplerini geride bırakan 'Arif V 216' filminin başarısına Enes Batur gölgesi düştü. 19 Ocak'ta vizyona giren 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filmi, ilk 3 günde 454 bin kişi tarafından izlendi. Sosyal medya fenomeni Batur'un filmine gençler akın etti.


Hal böyle olunca; 'Arif V 216' hafta sonu 'dan 22 bin kişi daha az yani 432 bin kişi tarafından izlendi. 'Arif V 216' ile Şahan Gökbakar'ın gişe rekorunu kırmayı amaçlayan 'ın hevesi, böylece kursağında bıraktı.
Etiketler: , ,
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar