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Koş Zehra koş

Koş Zehra koş
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Tarabya sahilinde objektiflere yansıdı. Tempolu koşan genç kız, gazetecileri görünce spora ara verdi. Zehra formunu korumak için her gün düzenli koştuğunu söyledi.
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