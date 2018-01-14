Koş Zehra koş

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Tarabya sahilinde objektiflere yansıdı. Tempolu koşan genç kız, gazetecileri görünce spora ara verdi. Zehra formunu korumak için her gün düzenli koştuğunu söyledi.
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