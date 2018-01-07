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Ayaklı servet!

Ayaklı servet!
Sık sık pahalı kıyafet ve aksesuvarlarıyla gündeme gelen Bahar Şer, önceki gün yine kural bozmadı. Zorlu Center'da görüntülenen sosyetik işkadını, yine ayaklı servet gibiydi.
Bahar Şer'in elindeki mor ile kırmızı renkli Hermes marka çantasının özel üretim olduğu ve fiyatının da 30 bin doları (yaklaşık 120 bin TL) bulduğu öğrenildi.
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