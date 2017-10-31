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Güzelliğin bedeli

2. çocuğunu 4 ay önce dünyaya getiren , doğum kilolarını Avusturya’daki lüks bir detoks merkezinde verdi

Güzelliğin bedeli
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Melisa Eliyeşil, çocuk sahibi olan her kadın gibi eski formuna kavuşmak için yoğun çaba sarf ediyor. 2012 yılında ünlü kalem fabrikası Faber Castell'in sahibi Charles von Faber Castell ile evlenen Eliyeşil'in zayıflama yöntemi ise bir hayli pahalı… Nisan 2016'da oğlu Leonard Alexander'ı dünyaya getiren sosyetik güzel, 4 ay önce kucağına aldığı kızı Carla Victoria'nın ardından zayıflamak için kampa girdi.




6 KİLO ZAYIFLADI
33 yaşındaki sosyetik güzel, Avusturya'daki Lanserhof Lans Kliniği'nin kapısını çaldı. , müdavimleri arasında Jennifer Lopez, Heidi Klum, Kate Middleton, Michelle Obama ve George Clooney gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu sağlık merkezinde geçtiğimiz ay 1 haftalık zayıflama ve detoks kampına katıldı. Eliyeşil, Tirol dağlarının eteklerindeki klinikte her sabah 6'da başlayan detoks programı sonunda 6 kilo verdi. Sosyetik güzel, 1 haftalık detoks kampına 15 bin euro (yaklaşık 65 bin TL) ödeyerek formuna kavuştu.



STARLARIN ADRESİ
Müdavimleri arasında Heidi Klum ve Jennifer Lopez'in de olduğu sağlık merkezinde kan hücrelerini elektro şokla şarj eden tedaviden bio-enerji teşhisine kadar pek çok uygulama sunuluyor.


Faber Castell'in sahibi Charles von Faber Castell'le evliliğiyle de gündem olan Melisa Eliyeşil'in mutluluğu üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre şu sıralar arası limoni olan 5 yıllık evli çiftten Eliyeşil, eşiyle görüşmemek için sık sık İstanbul'daki ailesinin yanına geliyor.

Takvim ÖZEL
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ulkesiniseven ulkesiniseven

Dost post olayi bu. Sen olmayacak birseyden birsey yapmaya calisiyorsan sonuclarinada katlanacaksin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2017 08:01
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