Güzelliğin bedeli

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden MelisaEliyeşil, çocuk sahibi olan her kadın gibi eski formuna kavuşmak için yoğun çaba sarf ediyor. 2012 yılında ünlü kalem fabrikası Faber Castell'in sahibiCharles von Faber Castell ile evlenen Eliyeşil'in zayıflama yöntemi ise bir hayli pahalı… Nisan2016'da oğlu Leonard Alexander'ı dünyaya getiren sosyetik güzel, 4ay önce kucağına aldığı kızı CarlaVictoria'nın ardından zayıflamak için kampa girdi.
6 KİLO ZAYIFLADI 33 yaşındaki sosyetik güzel, Avusturya'daki Lanserhof LansKliniği'nin kapısını çaldı. Melisa Eliyeşil, müdavimleri arasındaJennifer Lopez, Heidi Klum, KateMiddleton, Michelle Obama ve George Clooney gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu sağlık merkezinde geçtiğimiz ay 1 haftalık zayıflamave detoks kampına katıldı. Eliyeşil, Tirol dağlarının eteklerindeki klinikte her sabah 6'da başlayan detoks programı sonunda 6 kilo verdi. Sosyetik güzel, 1 haftalık detoks kampına 15 bin euro (yaklaşık 65bin TL) ödeyerek formuna kavuştu.
STARLARIN ADRESİ
Müdavimleri arasında Heidi Klum ve Jennifer Lopez'in de olduğu sağlık merkezinde kan hücrelerini elektro şokla şarj eden tedaviden bio-enerji teşhisine kadar pek çok uygulama sunuluyor.
Faber Castell'insahibi Charles von FaberCastell'le evliliğiyle degündem olan MelisaEliyeşil'in mutluluğuüzerinde kara bulutlardolaşıyor. İddiaya göre şusıralar arası limoni olan 5yıllık evli çiftten Eliyeşil,eşiyle görüşmemek için sıksık İstanbul'daki ailesininyanına geliyor.
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Dost post olayi bu. Sen olmayacak birseyden birsey yapmaya calisiyorsan sonuclarinada katlanacaksin.
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