Süper gıdalar sağlıklı kadınlar! Uzmanlar kadınların gücüne güç katacak besinleri açıkladı...

Sağlık problemlerinden korunmada doğru besinlerin tüketilmesi etkili oluyor. Uzmalar, kadınların gücüne güç katacak besinleri açıklıyor.
KEMİKLERE KETEN TOHUMU: Kemikler, özellikle menopozdan sonra zayıflıyor. Bunu önlemenin yolu Omega-3 içeren keten tohumunu tüketmekten geçiyor. Ispanak, semizotu gibi sebzeler de kemikleri besliyor.
KİLOLARA TARÇIN: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşıyor. Kilo alımını engelliyor.
SAÇLARA TURP: Lif, A-B-C,K vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besliyor. Saç dökülmesini engelliyor. Saçlarda oluşan kepek sorununu da bitiriyor.
GÖBEĞE AVOKADO: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritiyor. Günde orta boy bir avokado düzenli beslenme ve spor ile bel bölgesi yağları yakıyor.
EYVAH GÜNEŞ
Yaz aylarında yüzünü daha çok gösteren güneş cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bu dönemde güneş yanığı, mantar enfeksiyonu, isilik, güneş alerjisi, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekelerinin sık görüldüğüne dikkat çekiyor. "Dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucular cilt bölgelerinize sürülmelidir. Açık renkli giysiler giyilmeli, güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunulmamalıdır" diyor.