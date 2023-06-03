Süper gıdalar sağlıklı kadınlar! Uzmanlar kadınların gücüne güç katacak besinleri açıkladı...

AKLIN YOLU CEVİZ

Görüntüsüyle beyne birebir benzeyen ceviz, güçlü bir hafızanın kapılarını aralıyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağlantıyı açıklıyor. İçerdiği Omega- 3 yağ asitleriyle beyin hücrelerini güçlendiren ceviz, ayrıca bolca fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir barındırıyor. Zihin yorgunluğunu alıyor, kemik ve dişleri güçlendiriyor. Egzama ve sedef hastalığına iyi geliyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp ve damar sağlığını destekliyor. Beyne olan faydaları ise şöyle sıralanıyor:



- Beyin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarını korur.

- HAFIZAYI destekler. Alzheimer ile savaşır.

- Tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

- Kalp sağlığını korur.

- Bağırsak dostudur. Sindirimi hızlandırır.