Sarımsak gripten koruyor (Sağlık haberleri)

Havaların soğumasıyla birlikte grip, nezle gibi soğuk algınlığı şikayetleri artıyor. Prof. Dr. Çağrı Büke, solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 80'inin virüslerden, geriye kalan bölümün ise bakterilerden kaynaklandığını açıklıyor. Antibiyotiklerin sadece bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığını vurguluyor. Büke, sarımsak ve limonlu ballı su tüketiminin ise soğuk algınlığı şikayetlerini azalttığını anlatıyor.

KALBİN İLACI KAHVE

Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, günde 4 fincan kahve içmenin, kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini azalttığını belirtiyor. Kolesterolü olanlara da filtre kahveyi öneriyor.

KELLİĞE KARŞI BİBERİYE

Biberiye bitkisinin çayı, saç köklerine masaj yapıldığında kelliği bitirir. Saç köklerini güçlendirir. Beyin hücrelerini destekler.

KOLESTEROLE NOHUT

Kolesterolün dengelenmesini sağlayan nohut, kalp damar sağlığını korur. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açar. Kemikleri de güçlendirir.

BÖBREKLERE FESLEĞEN

Güzel kokusu ile fesleğen, antioksidan etki gösterir. Astım ve bronşit şikayetlerini azaltır. Böbrekleri korur. Baş ağrısını hafifletir. Yaşlanmayı geciktirir. Sindirimi destekler.