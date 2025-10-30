PODCAST CANLI YAYIN

Kellik yok olacak

Tayvanlı araştırmacılar, saç dökülmesi tedavisinde çığır açacak bir yöntem buldu. Geliştirdikleri serumla deride 20 gün sonra yeni saçlar çıktı.

Son zamanlardaki bilimsel gelişmeler sayesinde saç dökülmesi yakın zamanda tarihe karışabilir. Bazı çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, istenmeyen kellik sorununun sonunu getirebilecek deneysel olarak kanıtlanmış çok sayıda tedavi yöntemi bulunuyor. Geçen hafta yapılan bir araştırmada, basit bir tedavinin etkileyici bir yeniden uzamaya yol açtığı bulundu. Tayvanlı araştırmacılar, farelere oleik asit ve palmitoleik asit gibi alkolde çözülmüş farklı yağ asitlerinden yapılmış serumlar uyguladı. Sadece 20 gün sonra, bu serumlar deride yeni kıl köklerinin gelişimini destekledi. Bu durumun 50 yaşına geldiklerinde bir miktar saç dökülmesi yaşaması muhtemel olan erkeklerin yaklaşık yüzde 50'si ve kadınların yüzde 40'ı için büyük bir rahatlama sağlayacağı tahmin ediliyor

