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    Kadınlarda daha çok görülen diyabet sadece şeker değil! İşte hastalıkla ilgili doğru sanılan yanlışlar

    Doç. Dr. Yasin Şimşek, kadınlarda daha çok görülen diyabetin sadece şeker tüketerek olmadığını söylüyor. Hayati hastalıkla ilgili doğru sanılan yanlışları anlatıyor.

    Diyabet sadece şeker değil

    Dünyada her 11 kişiden biri, diyabet yani şeker hastalığına bağlı sorun yaşıyor. Bu hastalık kalp, körlük, felç, böbrek yetmezliği ve organ kayıpları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle diyabete karşı tedbir almaya çalışanlar kadar diyabet hastalarının da doğru bildiği birçok yanlış bulunuyor. Doç. Dr. Yasin Şimşek, diyabet hakkında doğru bilinen yanlışları anlatıyor:



    YANLIŞ: Anne baba diyabetli değilse çocuk da olmaz.
    DOĞRUSU: Ailede diyabet olması sonraki nesilde bu hastalığa yatkınlık riskini artırıyor. Ancak anne babada diyabet olmaması çocukta da olmayacağı anlamına gelmiyor.



    YANLIŞ: Az yiyenler diyabet olmaz.
    DOĞRUSU: Az yemekle ihtiyaca yönelik yemek arasında fark vardır. Aynı zamanda kalorisine dikkat edilmeyen, boyut ve hacim olarak az görünen besinler bazen çok aşırı kalori içerebiliyor.



        YANLIŞ: Gizli şeker daha tehlikelidir!
        DOĞRUSU: Gizli şeker, diyabete doğru giden süreçte normal kan şekeri değeri ile diyabet tanısı gerektiren değerler arasındaki düzeyi ifade ediyor. Gizli şekerin daha tehlikeli olduğu düşüncesi yanlıştır.



        YANLIŞ: İlaçlar böbrekleri çürütüyor.
        DOĞRUSU: Hastalarda kullanılan metformin ilacı, aktik asidoz riskinden dolayı belli derecede böbrek yetmezliği olan hastaya verilmez ancak bu ilacın kendisi böbrek yetmezliğine yol açmaz.



        YANLIŞ: İnsülin takviyesi, hastalıkta sona gelindiğinin göstergesidir.
        DOĞRUSU: Etkinliği yüksek insülinlerin piyasaya çıkmasıyla bazı hastalarda diyabet tedavisinin ilk seçeneği olarak kullanılabiliyor.



            YANLIŞ: İnsülin tedavisi bağımlılık yapar.
            DOĞRUSU: İnsülin bağımlılık yapan bir ilaç değildir. Vücudumuzda üretilen ve var olan bir hormondur.



            YANLIŞ: Göbekten yapılan insilün iğnesi, göbek bölgesinde yağlanma yapar.
            DOĞRUSU: İnsülinin göbek etrafından yapılmasının göbekte yağ dokusu artışına ve büyümeye neden olduğu doğru değildir.


            YANLIŞ: Diyabet yalnızca obezlerde görülür.
            DOĞRUSU:             Normal kilolu birçok tip 2 diyabet hastası vardır. Diyabetin tip 1 ve tip 2 dışında da birçok alt tipi vardır.



                YANLIŞ: Diyabet hastalığı vücuda zarar vermez.
                DOĞRUSU:                 Yüksek kan şekeri değerleri herhangi bir ciddi bulguya yol açmasa bile damarlar üzerindeki olumsuz etkisi sürmektedir.



                YANLIŞ: Diyabet, yalnızca aşırı şeker tüketenlerde olur.
                DOĞRUSU: Hastalığa yol açan pek çok etken vardır. Ancak yalnızca çok şeker yiyenlerin diyabet olacağı düşüncesi yanlıştır.



                YANLIŞ: Bazı gıdalar, insülin yerine geçer.
                DOĞRUSU: İnsülin gıdalarda bulunan bir madde değildir. Sadece pankreas tarafından üretilen bir hormondur.

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                Haberler Sağlık Kadınlarda daha çok görülen diyabet sadece şeker değil! İşte hastalıkla ilgili doğru sanılan yanlışlar
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