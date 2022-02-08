Kadınlarda daha çok görülen diyabet sadece şeker değil! İşte hastalıkla ilgili doğru sanılan yanlışlar

Dünyada her 11 kişiden biri, diyabet yani şeker hastalığına bağlı sorun yaşıyor. Bu hastalık kalp, körlük, felç, böbrek yetmezliği ve organ kayıpları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle diyabete karşı tedbir almaya çalışanlar kadar diyabet hastalarının da doğru bildiği birçok yanlış bulunuyor. Doç. Dr. Yasin Şimşek, diyabet hakkında doğru bilinen yanlışları anlatıyor: