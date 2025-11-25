PODCAST CANLI YAYIN

Hazımsızlık sorunu artıyor | Uzmanlar, yatmadan önce yemek yemeyin uyarısı yaptı

Çoğu zaman önemsenmeyen hazımsızlığın altında önemli bir sorun yatabiliyor. Prof. Dr. Mustafa Kaplan, “Hazımsızlığın bazı belirtileri reflü, mide ülseri ve bağırsak sendromunun ilk sinyali olabilir” diyor.

PEK çok insan hayatının belli bir döneminde hazımsızlık (dispepsi) sorunu ile karşılaşabiliyor. Çoğu zaman önemsenmeyen ancak yaşam konforunu olumsuz etkileyen bu sorun; beslenme alışkanlıkları ve stresle ilgili olarak ortaya çıkabiliyor. Bazen de hazımsızlık bazı sorunların habercisi olabileceğinden, özellikle buna eşlik eden ve geçmeyen şiddetli mide ağrıları, kilo kaybı veya kanama varsa vakit kaybetmeden uzman doktora başvurmak gerekiyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaplan, hazımsızlık ile ilgili bilgi veriyor:

MİDE EKŞİMESİYLE KARIŞTIRILMAMALI
Hazımsızlık, yemek yerken veya yemekten uzun süre sonra bile tokluk hissiyle ortaya çıkan, genelde kramp tarzında karın ağrısı, geğirme ve reflünün eşlik ettiği bir sindirim sistemi sorunudur. Çoğu zaman, altında yatan net bir neden olmayan bu sorun, genellikle beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri, terapi ve ilaçlarla tedavi edilebilir. Hazımsızlık, halk arasında mide rahatsızlığı olarak tanımlanır. Kişi yemeğinin çoğunu bitirmemiş olsa bile, tokluk hissi nedeniyle yeme isteği olmayabilir. Yemekten sonra oluşan rahatsız edici tokluk hissi ağrı ve yanmaya dönüşür. Mide ekşimesi, mide asidinin mideden çıkıp yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşur. Hazımsızlık ve mide ekşimesi semptomları aynı anda ortaya çıkabilir. Dispepsi hafif bir rahatsızlık olduğundan, birçok insan sorun belirgin hale gelmeden tıbbi yardıma ihtiyaç hissetmez.


YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEYİN


Hazımsızlığı önlemek için çay, kahve, asitli ve kafeinli içeceklerin tüketimi azaltılmalı.
Yatakta baş ve omuzlar yukarıda yatılmalı. Bu uyurken mide asidinin yukarı çıkmasını önleyebilir.
Sigara ve alkolden uzak durulmalı.
Eğer fazla kilo sorunu varsa verilmeli. Yatmadan 3-4 saat önce yemek yenmemeli.
Aşırı baharatlı veya yağlı yiyecekler tüketilmemeli.

