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    • Sağlık
    • 11.01.2022 00:56
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    • 11.01.2022 01:23
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    Dünyada bir ilk! ABD'de genetiği değiştirilen domuzdan insana kalp nakli gerçekleştirildi

    ABD'de bilim insanları başka bir canlı türünden insana organ nakli konusunda çığır açacak bir gelişmeye imza attı. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett'e genetiği değiştirilmiş bir domuzun kabi nakledidi. Hastanın nakilden sonraki kritik 48 saati sıkıntısız atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Domuzdan insan kalp nakli

    ABD'de organ naklinde bir ilke imza atıldı.

    57 yaşındaki kalp hastası bir adama, genetiğiyle oynanmış bir domuzdan kalp nakli yapıldı.

    New York Times'ta yer alan habere göre hayati tehlikesi bulunan 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett'e genetiğiyle oynanmış bir domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi.

    BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
    Yapılan operasyon bir domuzun kalbinin bir insana ilk başarılı nakli olarak kayıtlara geçti.

    OPERASYON 8 SAAT SÜRDÜ
    Sekiz saatlik operasyon Cuma günü Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Hastanın nakilden sonraki kritik 48 saati sıkıntısız atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

    Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith, "Artık onun kalbi, nabzı ve kan basıncını yaratır" dedi.

    DAHA ÖNCE YAPILMADI
    Griffith, "Çok heyecanlıyız ama yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı." ifadelerini kullandı.


    Davit Bennet ve çocukları

    Aile üyeleri ve doktorlar, kalp hastası Bennett'in deneysel tedavi üzerinde kumar oynamaya karar verdiğini, çünkü yeni bir kalbi olmadan öleceğini, diğer tedavileri tükettiğini ve insan donör kalbine hak kazanamayacak kadar hasta olduğunu söyledi.

    Uzmanlar, Bennett'in ameliyattan önce onu hayatta tutan bir kalp-akciğer baypas makinesine hala bağlı olduğunu, ancak bunun yeni bir kalp nakli alıcısı için alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.

        Yeni kalp çalışıyor ve işin çoğunu zaten yapıyor ve doktorları Salı günü makineden indirilebileceğini söylediler. Bay Bennett, vücudunun yeni organı reddettiğine dair işaretler için yakından takip ediliyor, ancak kritik öneme sahip ilk 48 saat kazasız belasız geçti.

        Ayrıca, risk düşük olarak kabul edilse de, insanlara bulaşabilecek bir domuz virüsü olan porcine retrovirüs de dahil olmak üzere enfeksiyonlar için izleniyor.

        Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi yetkililerine göre, Ameliyattan önce Konuşan Bennett, "Ya öleceğim ya da bu nakli yaptıracağım" dedi. "Yaşamak istiyorum. Karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum, ama bu benim son tercihim." ifadelerini kullandı.

        NAKİL İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
        "Domuzun 10 genetik modifikasyonu vardı. Agresif bir insan reddetme tepkisine neden olan bir molekülü kodlayan biri de dahil olmak üzere dört gen etkisizleştirildi.

        Domuz kalbinin implante edildikten sonra büyümeye devam etmesini önlemek için bir büyüme geni de kaldırıldı.

        ORGAN YETMEZLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
        Dünya genelinde organ yetmezliği nedeniyle her gün çok sayıda insanın öldüğünü söyleyen Griffith, organlara talebin her geçen gün arttığı belirtti.

        ÇALIŞMALAR SON 10 YILDA HIZ KAZANDI
        Bilim adamları uzun süredir organları insan vücudu tarafından reddedilmeyecek domuzlar geliştirmek üzerine çalışıyordu ve son on yılda çalışmalar hız kazanmıştı.

        YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATABİLİR
        Araştırmacılar bu olayın dünya tarihinde bir çok şeyi değiştireceğini ve yeni bir çağ başlatabileceğinin altını çiziyor.

        Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. David Klassen yaşanan olayın bir dönüm noktası olduğunu vurgularken "Organ yetmezliğini tedavi etme şeklimizde büyük değişikliklere yol açacak kapılar açılmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

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