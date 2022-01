Yeni kalp çalışıyor ve işin çoğunu zaten yapıyor ve doktorları Salı günü makineden indirilebileceğini söylediler. Bay Bennett, vücudunun yeni organı reddettiğine dair işaretler için yakından takip ediliyor, ancak kritik öneme sahip ilk 48 saat kazasız belasız geçti.

Ayrıca, risk düşük olarak kabul edilse de, insanlara bulaşabilecek bir domuz virüsü olan porcine retrovirüs de dahil olmak üzere enfeksiyonlar için izleniyor.

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi yetkililerine göre, Ameliyattan önce Konuşan Bennett, "Ya öleceğim ya da bu nakli yaptıracağım" dedi. "Yaşamak istiyorum. Karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum, ama bu benim son tercihim." ifadelerini kullandı.

NAKİL İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

"Domuzun 10 genetik modifikasyonu vardı. Agresif bir insan reddetme tepkisine neden olan bir molekülü kodlayan biri de dahil olmak üzere dört gen etkisizleştirildi.

Domuz kalbinin implante edildikten sonra büyümeye devam etmesini önlemek için bir büyüme geni de kaldırıldı.

ORGAN YETMEZLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Dünya genelinde organ yetmezliği nedeniyle her gün çok sayıda insanın öldüğünü söyleyen Griffith, organlara talebin her geçen gün arttığı belirtti.

ÇALIŞMALAR SON 10 YILDA HIZ KAZANDI

Bilim adamları uzun süredir organları insan vücudu tarafından reddedilmeyecek domuzlar geliştirmek üzerine çalışıyordu ve son on yılda çalışmalar hız kazanmıştı.

YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATABİLİR

Araştırmacılar bu olayın dünya tarihinde bir çok şeyi değiştireceğini ve yeni bir çağ başlatabileceğinin altını çiziyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. David Klassen yaşanan olayın bir dönüm noktası olduğunu vurgularken "Organ yetmezliğini tedavi etme şeklimizde büyük değişikliklere yol açacak kapılar açılmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.