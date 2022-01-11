ABD'de organ naklinde bir ilke imza atıldı.
57 yaşındaki kalp hastası bir adama, genetiğiyle oynanmış bir domuzdan kalp nakli yapıldı.
New York Times'ta yer alan habere göre hayati tehlikesi bulunan 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett'e genetiğiyle oynanmış bir domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi.
BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
Yapılan operasyon bir domuzun kalbinin bir insana ilk başarılı nakli olarak kayıtlara geçti.
OPERASYON 8 SAAT SÜRDÜ
Sekiz saatlik operasyon Cuma günü Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Hastanın nakilden sonraki kritik 48 saati sıkıntısız atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith, "Artık onun kalbi, nabzı ve kan basıncını yaratır" dedi.
DAHA ÖNCE YAPILMADI
Griffith, "Çok heyecanlıyız ama yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı." ifadelerini kullandı.
Davit Bennet ve çocukları
Aile üyeleri ve doktorlar, kalp hastası Bennett'in deneysel tedavi üzerinde kumar oynamaya karar verdiğini, çünkü yeni bir kalbi olmadan öleceğini, diğer tedavileri tükettiğini ve insan donör kalbine hak kazanamayacak kadar hasta olduğunu söyledi.
Uzmanlar, Bennett'in ameliyattan önce onu hayatta tutan bir kalp-akciğer baypas makinesine hala bağlı olduğunu, ancak bunun yeni bir kalp nakli alıcısı için alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.