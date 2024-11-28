Diyetisyen kilo vermeyi engelleyen 5 besini açıkladı

Fazla kilolardan kurtulmak günümüzdeki en büyük problemlerden biri haline geliyor. Hareketsiz yaşam sürmek veya kötü beslenme bu kiloların oluşmasının başlıca sebeplerini oluşturuyor. Diyetisyen Betül Serttaş, kilo aldıran 5 besini sıralıyor:

KIZARTMA: Et, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar kızartma yapıldığında trans yağ oluşturur. Bu da kolesterolü artırır. Vücutta yağ oranınızın artmasına, damar tıkanıklığına sebep olur.

BEYAZ UN: Un içeren gıdaları tükettiğinizde kan şekeriniz ani yükseleceğinden daha hızlı acıkmanıza neden olur. Bu durum da gün içerisinde daha fazla kalori almanıza yol açar ve doyma hissinizi azaltır.

TUZ: Türkiye'de günlük ortalama tuz tüketimi 18 gram! İhtiyacımız ise sadece 5 gram. Gün içerisinde aşırı miktarda tuz tüketiyorsanız vücudunuzda ödem oluşumuna neden olabilirsiniz. Tuz miktarını sınırlamanız gerekir.

ŞEKER: Fazla şeker tüketimi insülin salınımını arttırdığından bölgesel yağlanmaya neden olmaktadır. Bu yüzden günlük beslenmemizde basit şeker alımından kaçınmalı bunun yerine kompleks karbonhidrat kaynaklarından faydalanmalısınız.

ASİTLİ İÇECEKLER: Gazlı içeceklerin içerisindeki şeker, insülin salgılanmasını arttırır. Kalp hastalıkları, diyabet gibi metabolik rahatsızlıklara davetiye çıkartır.