Uzmanlar uyardı! Boyun fıtığı, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor

Bel ve boyun fıtıkları, ülkemizde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. TAKVİM, herkesin korkulu rüyası fıtığın şifrelerini açıklıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, omuriliğe zarar verdiği için yürümeyi bile etkileyen boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor: