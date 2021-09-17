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    Uzmanlar uyardı! Boyun fıtığı, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor

    Boyun fıtığı, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Uzmanlar, tedavide geç kalınmamasını öneriyor. “Elinizde uyuşma varsa, hemen doktora başvurun. Kas gevşetici ve ağrı kesicileri kafanıza göre kullanmayın” diye uyarıyor.

    Elde var fıtık!

    Bel ve boyun fıtıkları, ülkemizde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. TAKVİM, herkesin korkulu rüyası fıtığın şifrelerini açıklıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, omuriliğe zarar verdiği için yürümeyi bile etkileyen boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

    AİLENİZDE VARSA DİKKAT
    Boyun fıtıkları, 20-40 yaş arasında daha sık görülüyor. Özellikle vücuda zarar verecek şekilde yanlış pozisyonlarda ağır kaldırma, aynı şekilde itme hareketi boyun fıtığı riskini arttırıcı durumlardır.

    Boyun fıtığı kimi zaman genetik etki de gösterebiliyor. Anne babasında boyun fıtığı olan çocuklarda boyun fıtığı gelişme eğilimi daha yüksek oluyor.

        AĞRININ SEYRİ...
        Boyun fıtığı boyundan enseye, omuza ve kola doğru yayılan ağrılarla belirti veriyor. Ayrıca elde güçsüzlük ve uyuşma şikayetlerine yol açıyor. Bilgisayar ve masa başında geçirilen süre, fıtık oluşumunu etkiliyor.

        Bu nedenle 30 dakikada bir kalkıp oda içerisinde birkaç dakika yürümek ya da egzersizler yapmak fayda sağlıyor.

        ERKEN TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ
        İnsanlar, ameliyat korkusu nedeniyle boyun fıtığı ameliyatını erteleyebiliyor. Ancak ameliyatlar kısa sürede ve küçük cilt kesileri içinden yapılabiliyor. Hasta aynı gün içinde ayağa kalkabiliyor.

            Tedavi edilmeyen boyun fıtığı, omuriliğe zarar verebiliyor. Bu zarar sonucunda ellerde, kollarda ve omuzlarda kuvvet ve his kaybı görülebiliyor. Yürümeyi de etkileyebilecek kalıcı zararlar gelişebiliyor.

            AĞRI KESİCİLERE MAHKUM OLMAYIN
            Hastalar, ağrıları kas gevşetici ve ağrı kesicilerle geçirmeye çalışıyor. Ancak bilinçsiz kullanılan bu ilaçlar da vücuda zarar veriyor. Bunların doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Ayrıca yanlış ilaç, tanı koymayı da engelleyebiliyor.
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            Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı! Boyun fıtığı, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor
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