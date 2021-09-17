Uzmanlar uyardı! Boyun fıtığı, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor

Bel ve boyun fıtıkları, ülkemizde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. TAKVİM, herkesin korkulu rüyası fıtığın şifrelerini açıklıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, omuriliğe zarar verdiği için yürümeyi bile etkileyen boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:
AİLENİZDE VARSA DİKKAT
Boyun fıtıkları, 20-40 yaş arasında daha sık görülüyor. Özellikle vücuda zarar verecek şekilde yanlış pozisyonlarda ağır kaldırma, aynı şekilde itme hareketi boyun fıtığı riskini arttırıcı durumlardır.
Boyun fıtığı kimi zaman genetik etki de gösterebiliyor. Anne babasında boyun fıtığı olan çocuklarda boyun fıtığı gelişme eğilimi daha yüksek oluyor.