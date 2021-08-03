Bacaklarda veya ayaklarda karıncalanma, hareket ederken zorlanma, bacaklara vuran ağrı... Fıtık belirtilerine dikkat

Bacaklarda veya ayaklarda karıncalanma, hareket ederken zorlanma, bacaklara vuran ağrı... Tüm bunlar toplumda sık görülen bel fıtığının belirtileri arasında yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, fazla kilonun fıtık riskini artırdığına dikkat çekiyor. Çünkü omurga esnekliğini sağlayan diskler, eklemler, bağlar ve kaslar fazla kiloların baskısı nedeniyle aşırı yüklenmeye maruz kalıyor ve deforme oluyor.

ÇARE AMELİYAT DEĞİL

Ayrıca fazla kilo vücudun ağırlık merkezini değiştirerek bel kaymalarına zemin hazırlayabiliyor. Fıtık riskini azaltmak için öncelikle kilo vermek gerekiyor. Bel fıtığının tanısı, Fizik Tedavi veya Beyin Cerrahi uzmanı tarafından yapılan muayene ile konulabiliyor. Gerekir ise röntgen, MRI, BT ve EMG çekilerek tanı netleşiyor. Tedavide öncelikle hastaya doğru duruş, eğilme, yük taşıma, yatış ve oturma pozisyonunu öğretmek gerekiyor. Bel fıtıklarının çok büyük çoğunluğu ameliyatsız iyileşiyor. Hastanın tedaviye cevap vermediği durumlarda ise cerrahi değerlendiriliyor.