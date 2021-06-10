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    Uzman doktor uyardı: Grip benzeri belirtiler kanserinin habercisi

    Prof. Dr. , kanserinin grip benzeri belirtilerle ortaya çıktığını söylüyor. Ölüme götüren hastalıkta erken teşhise dikkat çekiyor. Lenf kanserinde aile öyküsünün bulunması büyük risk taşıyor.

    Grip hastalık lenfoma

    Lenf kanseri, normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşuyor. Lenfomanın genellikle nedeninin bilinmediğini ifade eden Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, kanserin virüs enfeksiyonları, Helikobakter Pilori gibi bazı bakteriyel enfeksiyonlar ve immünsistemin zayıflaması sonrasında gelişebildiğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor.

    TÜM VÜCUDA YAYILIYOR
    Lenfomanın belli başlı iki türü bulunuyor. Birincisi, nedeni kesin olarak bilinmeyen, çoğunlukla daha genç yaşlarda görülen Hodgkin lenfomadır. İkincisi Hodgkin dışı lenfoma (HDL) olan anormal B lenfositlerden kaynaklanan B hücreli lenfomalar ve anormal T lenfositlerden kaynaklanan T hücreli lenfomalar olarak iki gruba ayrılmaktadır.

    B hücreli lenfomalar daha sık ortaya çıkar. Hastalık lenf düğümlerinde, dalak gibi lenfoid dokularda ortaya çıkabilir veya mide, bağırsak gibi organlardaki lenf dokusundan kaynaklanabilir. Malign lenfoid hücreler kan ve lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer kısımlarına da yayılabilen bir türdür.

        ŞİŞLİĞE DİKKAT
        Lenfomanın en sık rastlanan belirtisi genişlemiş şişlik yani lenf nodudur. Bu şişmiş lenf nodları ağrı yapmadan boyun, göğsün üst kısmı, koltuk altı, karın veya kasıkta olabilir. Şişmiş lenf nodları ve öksürüğün dışında nefes darlığı, ateş, gece terlemeleri, yorgunluk, kilo kaybı, kaşıntı gibi belirtiler de vardır.

        KÖK HÜCRELİ ÇÖZÜM
        Lenfoma         tedavisinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılır.

        Lenfoma, kemoterapi ya da radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Bununla beraber uygun endikasyonlarında hem Otolog hem de doku uyumlu kardeşten Allojenik kök hücre nakli de yapılabilir.
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        Haberler Sağlık Uzman doktor uyardı: Grip benzeri belirtiler lenf kanserinin habercisi