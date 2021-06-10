Lenf kanseri, normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşuyor. Lenfomanın genellikle nedeninin bilinmediğini ifade eden Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, kanserin virüs enfeksiyonları, Helikobakter Pilori gibi bazı bakteriyel enfeksiyonlar ve immünsistemin zayıflaması sonrasında gelişebildiğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor.
TÜM VÜCUDA YAYILIYOR
Lenfomanın belli başlı iki türü bulunuyor. Birincisi, nedeni kesin olarak bilinmeyen, çoğunlukla daha genç yaşlarda görülen Hodgkin lenfomadır. İkincisi Hodgkin dışı lenfoma (HDL) olan anormal B lenfositlerden kaynaklanan B hücreli lenfomalar ve anormal T lenfositlerden kaynaklanan T hücreli lenfomalar olarak iki gruba ayrılmaktadır.
B hücreli lenfomalar daha sık ortaya çıkar. Hastalık lenf düğümlerinde, dalak gibi lenfoid dokularda ortaya çıkabilir veya mide, bağırsak gibi organlardaki lenf dokusundan kaynaklanabilir. Malign lenfoid hücreler kan ve lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer kısımlarına da yayılabilen bir türdür.