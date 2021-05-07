Mavi ışık uyku kaçık

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getirdiği stres ve evde geçirdiğimiz zaman, uyku düzenimizi bozuyor. Uzmanlar, uykuya dalmada sorun yaşayanlara tavsiyelerde bulunuyor.Ortamımız uyku kalitemizin %25'ini etkiliyor. İş gününe örtülerin altında başlamamalı ve kalkar kalkmaz yatağınızı toplayıp, yataktan uzaklaşmanız gerekiyor.Saat 14:00'den sonra kahve içiyorsanız, kafeinin yarısı saat 22:00'de bile sisteminizde kalır. Kendinizi sınırlayın, her içeceği bir bardak suyla denkleştirin.Yatmadan önceki 1 saat 20 dakikayı üç parçaya ayırın. Yarına hazırlanmak için ilk 20 dakika, kişisel temizlik için ikinci 20 dakika, son 20 dakikayı ise rahatlamak için kullanın.Mavi ışığa ne kadar çok maruz kalırsak uykuya dalmak o kadar zor oluyor.Biraz kitap karıştırmak çok daha rahatlatıcı olabilir.