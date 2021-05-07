Mavi ışık uyku kaçık

Pandeminin getirdiği stres ve evde geçirdiğimiz zaman, uyku düzenimizi bozuyor. Uzmanlar, uykuya dalmada sorun yaşayanlara tavsiyelerde bulunuyor.
YATAKTA ÇALIŞMAKTAN KAÇININ: Ortamımız uyku kalitemizin %25'ini etkiliyor. İş gününe örtülerin altında başlamamalı ve kalkar kalkmaz yatağınızı toplayıp, yataktan uzaklaşmanız gerekiyor.
KAHVEYİ AZALTIN: Saat 14:00'den sonra kahve içiyorsanız, kafeinin yarısı saat 22:00'de bile sisteminizde kalır. Kendinizi sınırlayın, her içeceği bir bardak suyla denkleştirin.
20/20/20 KURALINI UYGULAYIN: Yatmadan önceki 1 saat 20 dakikayı üç parçaya ayırın. Yarına hazırlanmak için ilk 20 dakika, kişisel temizlik için ikinci 20 dakika, son 20 dakikayı ise rahatlamak için kullanın.
TEKNOLOJİ ALETLERİNİZLE İLİŞKİNİZİ DEĞİŞTİRİN: Mavi ışığa ne kadar çok maruz kalırsak uykuya dalmak o kadar zor oluyor.
Biraz kitap karıştırmak çok daha rahatlatıcı olabilir.
YATAKTA ÇALIŞMAKTAN KAÇININ: Ortamımız uyku kalitemizin %25'ini etkiliyor. İş gününe örtülerin altında başlamamalı ve kalkar kalkmaz yatağınızı toplayıp, yataktan uzaklaşmanız gerekiyor.
KAHVEYİ AZALTIN: Saat 14:00'den sonra kahve içiyorsanız, kafeinin yarısı saat 22:00'de bile sisteminizde kalır. Kendinizi sınırlayın, her içeceği bir bardak suyla denkleştirin.
20/20/20 KURALINI UYGULAYIN: Yatmadan önceki 1 saat 20 dakikayı üç parçaya ayırın. Yarına hazırlanmak için ilk 20 dakika, kişisel temizlik için ikinci 20 dakika, son 20 dakikayı ise rahatlamak için kullanın.
TEKNOLOJİ ALETLERİNİZLE İLİŞKİNİZİ DEĞİŞTİRİN: Mavi ışığa ne kadar çok maruz kalırsak uykuya dalmak o kadar zor oluyor.
Biraz kitap karıştırmak çok daha rahatlatıcı olabilir.