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    uyku kaçık

    Yeni tip koronavirüs salgınının getirdiği stres, uyku düzenimizi bozuyor. Uzmanlar, iyi bir uyku için teknolojik aletleri azaltmamız gerektiğini söylüyor.

    Mavi ışık uyku kaçık
    Pandeminin getirdiği stres ve evde geçirdiğimiz zaman, uyku düzenimizi bozuyor. Uzmanlar, uykuya dalmada sorun yaşayanlara tavsiyelerde bulunuyor.

    YATAKTA ÇALIŞMAKTAN KAÇININ: Ortamımız uyku kalitemizin %25'ini etkiliyor. İş gününe örtülerin altında başlamamalı ve kalkar kalkmaz yatağınızı toplayıp, yataktan uzaklaşmanız gerekiyor.

    KAHVEYİ AZALTIN: Saat 14:00'den sonra kahve içiyorsanız, kafeinin yarısı saat 22:00'de bile sisteminizde kalır. Kendinizi sınırlayın, her içeceği bir bardak suyla denkleştirin.

    20/20/20 KURALINI UYGULAYIN: Yatmadan önceki 1 saat 20 dakikayı üç parçaya ayırın. Yarına hazırlanmak için ilk 20 dakika, kişisel temizlik için ikinci 20 dakika, son 20 dakikayı ise rahatlamak için kullanın.

    TEKNOLOJİ ALETLERİNİZLE İLİŞKİNİZİ DEĞİŞTİRİN: Mavi ışığa ne kadar çok maruz kalırsak uykuya dalmak o kadar zor oluyor.
    Biraz kitap karıştırmak çok daha rahatlatıcı olabilir.
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