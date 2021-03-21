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    anneden miras

    , genetik geçiş gösteriyor. ’li bilim adamları "Obez annelerden doğan bebekler, daha çok risk altında" uyarısında bulundu.

    Kanser anneden miras
    Modern hayatın vebası , hızla yayılıyor. Bilim dünyası, bu amansız hastalığın sebeplerini ve tedavi yöntemlerini araştırmaya devam ediyor. 'nin araştırmasına göre obez annelerden doğan bebekler, ileride kansere yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

    Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. , bu araştırma hakkında bilgi veriyor. " kitle indeksi 40 ve üstünde olan annelerden doğan çocuklarda ilk 5 yaşta riski yüzde 57 daha fazla" diyor.

    Kanser riskini azaltmak için hamilelerin fastfood ve şeker tüketimini azaltmasını tavsiye ediyor.
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