Kanser anneden miras

Modern hayatın vebası kanser, hızla yayılıyor. Bilim dünyası, bu amansız hastalığın sebeplerini ve tedavi yöntemlerini araştırmaya devam ediyor. Pittsburg Üniversitesi'nin araştırmasına göre obez annelerden doğan bebekler, ileride kansere yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu araştırma hakkında bilgi veriyor. "Vücut kitle indeksi 40 ve üstünde olan annelerden doğan çocuklarda ilk 5 yaşta lösemi riski yüzde 57 daha fazla" diyor.
Kanser riskini azaltmak için hamilelerin fastfood ve şeker tüketimini azaltmasını tavsiye ediyor.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu araştırma hakkında bilgi veriyor. "Vücut kitle indeksi 40 ve üstünde olan annelerden doğan çocuklarda ilk 5 yaşta lösemi riski yüzde 57 daha fazla" diyor.
Kanser riskini azaltmak için hamilelerin fastfood ve şeker tüketimini azaltmasını tavsiye ediyor.