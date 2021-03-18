Egzama, ciltte kuru, kaşıntı ve kızarıklara yol açıyor. Dr. Debra Wilson, hastalığı önlemek için 10 bitkiden elde edilen krem ve doğal yağları öneriyor.

1- İltihap giderici özelliğe sahiptir. Sarı kantaron kremini egzamalı bölgeye uygulayarak belirtilerin hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

2- Enfeksiyon olasılığını azaltır. Bu sayede cildi korur ve egzamanın belirtilerini ortadan kaldırır.

3- İlk olarak salatalığı dilimlere ayırın. Sonrasında ise bu dolu bir kap içerisinde bekletin ve en az bir saat bekletin. Suyunu süzüp egzamalı bölgeye koyun. Bu işlemi aralıklarla 3-4 defa tekrarların. Egzamaya karşı iyi gelecektir.

4- Papatya: Kaşıntı ve yanma problemini azaltarak egzama şikayetlerinin azalmasını sağlar. Ayrıca papatya kremine alternatif olarak doğal yağ kullanmak isteyenler papatya yağından faydalanabilirler.

5- Epsom Tuzu: İçerisindeki magnezyum sülfat hem iltihap hem de bakteri giderici bir özelliğe sahiptir.

6- Lavanta: Yağını inceltmeden doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz.

7- Yulaf Tuzu: Bir küvet dolusu ılık su içerisine bir iki bardak yulaf tozu ekleyin. Sudan çıktığınızda cildinizi hafifçe kurulayın.

8- Sandal Ağacı: Egzama ağrılarının gidermesine karşı etkilidir.

9- Zerdeçal: İçerisindeki kürkimin maddesi sayesinde egzamaya fayda sağlar.

10- Meyan kökü: 2 hafta kullanılması egzamanın neden olduğu kızarıklık, kaşıntı ve su toplama gibi belirtileri hafifletiyor.