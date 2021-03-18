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    Uzmanlar na iyi gelen krem ve yağları sıraladı | Egzama hastalığı nedir?

    Egzama, ciltte kuru, kaşıntı ve kızarıklara yol açıyor. Dr. , hastalığı önlemek için 10 bitkiden elde edilen krem ve doğal yağları öneriyor.

    Egzamayı onla önle

    Egzama, ciltte kuru, kaşıntı ve kızarıklara yol açıyor. Dr. , hastalığı önlemek için 10 bitkiden elde edilen krem ve doğal yağları öneriyor.

    1- İltihap giderici özelliğe sahiptir. kremini egzamalı bölgeye uygulayarak belirtilerin hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

    2- Enfeksiyon olasılığını azaltır. Bu sayede cildi korur ve egzamanın belirtilerini ortadan kaldırır.

    3- İlk olarak salatalığı dilimlere ayırın. Sonrasında ise bu dolu bir kap içerisinde bekletin ve en az bir saat bekletin. Suyunu süzüp egzamalı bölgeye koyun. Bu işlemi aralıklarla 3-4 defa tekrarların. Egzamaya karşı iyi gelecektir.

    4- : Kaşıntı ve yanma problemini azaltarak egzama şikayetlerinin azalmasını sağlar. Ayrıca papatya kremine alternatif olarak doğal yağ kullanmak isteyenler papatya yağından faydalanabilirler.

    5- u: İçerisindeki magnezyum sülfat hem iltihap hem de bakteri giderici bir özelliğe sahiptir.

    6- : Yağını inceltmeden doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz.

    7- u: Bir küvet dolusu ılık su içerisine bir iki bardak tozu ekleyin. Sudan çıktığınızda cildinizi hafifçe kurulayın.

    8- : Egzama ağrılarının gidermesine karşı etkilidir.

    9- : İçerisindeki kürkimin maddesi sayesinde egzamaya fayda sağlar.

    10- : 2 hafta kullanılması egzamanın neden olduğu kızarıklık, kaşıntı ve su toplama gibi belirtileri hafifletiyor.

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