Büyük göbek böbreğe yük (Sağlık haberleri)

Böbrekler vücuttan zehirli maddelerin atılmasından kemik iliği ve sağlıklı kan yapımına dek birçok önemli görev üstleniyor. Bu organın sağlıklı çalışması için böbreklerin sağlıklı olması gerekiyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır sağlıklı böbreklerin sırrını açıklıyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ: Haftada üç gün 45 dakikalık düzenli egzersiz böbreklerin kanlanmasını sağlar. Hareketsiz yaşamdan uzak durmak, böbrek hastalığını önler.

BOL SU İÇİN: Böbreklerin işlevlerini iyi yapabilmesi için su en temel ihtiyaç sayılır. İçtiğimiz suyla kandan süzülen zararlı maddeler idrar haline getirilir ve vücudumuzdan ancak bu şekilde uzaklaştırılır. Vücudumuzda yeterli miktarda su bulunmadığında böbreklerimiz çalışmak için çok daha fazla güç harcar ve yıpranması hızlanır. Sağlıklı böbrekler için her gün 1.5-2 litre su içmeleri gerekir.

FAZLA TUZ: Günde bir tatlı kaşığı tuzdan fazla tüketmek, böbreklere zarar verir.

KİLOLARDAN KURTULUN: Kilo almak idrarda protein kaçağına da yol açar. Bu nedenle sağlıklı diyet ve düzenli egzersizle fazla kiloları vermek ve ideal kiloyu korumak gerekir.

TEFLON TAVA TİROİDİ BİTİRİR

Endüstriyel ürünlerde kullanılan kimyasallar, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında teflon tava geliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, teflon tavalarda bulunan PTFE maddesinin tiroid tembelliği ve üreme sorunlarına yol açtığını söylüyor. "Bu madde karaciğer, böbrek ve tiroid bezlerinde birikiyor. Tiroid hormonlarında zalma ve tiroid tembelliğine yol açar. Vücutta yavaş yavaş biriktiğinden etkileri de yıllar içerisinde ortaya çıkar. Toplum olarak, teflon kullanımına çok dikkat edilmeli. Özellikle uzun süreli kullanım sonucu çizilen teflonlar kullanılmamalı" diyor.

YAPMA YAĞ!

Bahar aylarının gelmesiyle kadınları diyet telaşı sarıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, yağdan uzak kalarak değil, sağlıklı yağları tüketerek zayıflanabileceğini açıklıyor. Glisemik indeksi sıfır olan yağ tok tutuyor. Yüksek enerji sağlıyor. "Tereyağı, tüm hayvansal yağlar ve saf sızma zeytinyağı kan şekerini dengeler. Sabah kahvaltıda bol tereyağlı yumurta, tam yağlı peynir ve zeytin yiyin" diyor. Zayıflatan diğer besinleri sıralıyor:

YEŞİL ÇAY: Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yıkımını artırır.

ANANAS: Bağırsakları çalıştırır.

ACI KIRMIZI BİBER: Metabolizmayı hızlandırır.

TARÇIN: İştah kontrolünü sağlar.

AVOKADO: Kan şekerini dengeler.

YAĞLI KURUYEMİŞLER: Badem, ceviz, fıstık, fındık zayıflatır.

SESSİZ KATİL UYKU APNESİ

Uykuda nefesin durmasıyla ortaya çıkan 'uyku apnesi', hayatı tehdit ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Merda Erdemir Işık, boyun kalınlığının erkeklerde 43, kadınlarda 38 cm'nin üstünde olmasının riski artırdığını söylüyor. "Tiroid, ileri yaş ve menopoz uyku apnesi için risk faktörüdür. Uyku apnesi olan kişilerde kalp krizi, uykuda ani ölüm, diyabet, hipertansiyon görülür" diyor. Hastalığın tedavisiyle ilgili ise şunları söylüyor: Hafif ve orta uyku apnesi olan hastaların cerrahiyle tedavi edilir. Ağır uyku apnesinde CPAP tedavisi tek seçenektir.

ÖKSÜRÜĞE BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, ağızları tatlandırıyor. Damar tıkanıklığını önlüyor. Öksürüğü kesiyor. Tok tutarak zayıflatıyor.

KALP DOSTU SUSAM

Simit ve börekleri süsleyen susam şifa dağıtıyor. İçerdiği vitaminler sayesinde kalp sağlığını koruyor. Kolesterolü düşürüyor. Kansızlığı bitiren susam vücuda güç veriyor.

CEVİZ ŞİFA DOLU

En sevilen kuruyemişlerden ceviz, içerdiği Omega-3 ile vücuda sağlık veriyor. Bu sayede beyin sağlığını destekliyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Saçları besliyor.