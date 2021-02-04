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    Uzun süreli öksürük atakları fıtığını artırıyor

    Dr. , fıtıkları ve tedavi yöntemlerini açıklıyor. Uzun süreli öksürük ataklarının bel fıtığını artırdığını söylüyor. İşte bel fıtığı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

    'Bel'irgin öksürük
    Yapılan birçok araştırma, insanların yüzde 90'ından fazlasının hayatının bir döneminde ağrısı yaşamış olduğunu gösteriyor. 'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , TAKVİM için bel fıtıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veriyor.

    FARKLILIK GÖSTERİYOR
    Bel fıtığının oluşma şekli ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Ani öne eğilmeler, dizleri bükmeden yani çömelmeden yerden hafif veya ağır bir eşyayı kaldırmaya çalışmak, şiddetli hapşırma, - 19 salgınıyla çok daha fazla karşılaştığımız öksürük gibi genellikle ani başlayan şikâyetlerin tetiklenmesini sağlayan sebeplerdir.

    BACAKTA UYUŞMA OLABİLİR
    Fıtıklar bacağa giden siniri sıkıştırıyorlarsa belde, bacakta veya her ikisinde birden ağrı, uyuşma gibi şikâyetlere yol açarlar. Bel ağrısı, kalça veya bacaklarda ağrı, uyuşma; kimi zaman bacakta veya ayakta güçsüzlük gibi şikâyetler bile bel fıtığında doktora başvurma sebebi olabilir.

    Teşhiste muayene bulguları en önemli noktadır. Kontrolleri ihmal etmeyin.


    YARIN: SÜLÜK TEDAVİSİ İŞE YARAMAZ

    Dr. İbrahim Halil Ural - Kemik ve eklem sağlığı
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