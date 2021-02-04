Yapılan birçok araştırma, insanların yüzde 90'ından fazlasının hayatının bir döneminde bel ağrısı yaşamış olduğunu gösteriyor. Medical Park Fatih Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, TAKVİM için bel fıtıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veriyor.
FARKLILIK GÖSTERİYOR
Bel fıtığının oluşma şekli ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Ani öne eğilmeler, dizleri bükmeden yani çömelmeden yerden hafif veya ağır bir eşyayı kaldırmaya çalışmak, şiddetli hapşırma, Covid- 19 salgınıyla çok daha fazla karşılaştığımız öksürük gibi genellikle ani başlayan şikâyetlerin tetiklenmesini sağlayan sebeplerdir.
BACAKTA UYUŞMA OLABİLİR
Fıtıklar bacağa giden siniri sıkıştırıyorlarsa belde, bacakta veya her ikisinde birden ağrı, uyuşma gibi şikâyetlere yol açarlar. Bel ağrısı, kalça veya bacaklarda ağrı, uyuşma; kimi zaman bacakta veya ayakta güçsüzlük gibi şikâyetler bile bel fıtığında doktora başvurma sebebi olabilir.
Teşhiste muayene bulguları en önemli noktadır. Kontrolleri ihmal etmeyin.
YARIN: SÜLÜK TEDAVİSİ İŞE YARAMAZ
Dr. İbrahim Halil Ural - Kemik ve eklem sağlığı
FARKLILIK GÖSTERİYOR
Bel fıtığının oluşma şekli ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Ani öne eğilmeler, dizleri bükmeden yani çömelmeden yerden hafif veya ağır bir eşyayı kaldırmaya çalışmak, şiddetli hapşırma, Covid- 19 salgınıyla çok daha fazla karşılaştığımız öksürük gibi genellikle ani başlayan şikâyetlerin tetiklenmesini sağlayan sebeplerdir.
BACAKTA UYUŞMA OLABİLİR
Fıtıklar bacağa giden siniri sıkıştırıyorlarsa belde, bacakta veya her ikisinde birden ağrı, uyuşma gibi şikâyetlere yol açarlar. Bel ağrısı, kalça veya bacaklarda ağrı, uyuşma; kimi zaman bacakta veya ayakta güçsüzlük gibi şikâyetler bile bel fıtığında doktora başvurma sebebi olabilir.
Teşhiste muayene bulguları en önemli noktadır. Kontrolleri ihmal etmeyin.
YARIN: SÜLÜK TEDAVİSİ İŞE YARAMAZ
Dr. İbrahim Halil Ural - Kemik ve eklem sağlığı