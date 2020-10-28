Meme kanseri, kadınları tehdit ediyor. Erken teşhis edilen meme kanserinin tedavi şansı artıyor. Meme Kliniği Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Füsun Taşkın, meme kanserinden erken tanı için hangi yaşta hangi yöntemlere başvurulması gerektiğini açıklıyor. Kanseri erken yakalayın! Meme kanseri nasıl teşhis edilir? Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
20'DE MUAYENE: Pek çok kadın, kendi kendine muayene sırasında memesindeki kitleyi fark edebiliyor. Bu nedenle 20 yaşından sonra ayda bir kez adet döneminin bittiği hafta muayene etmek gerekiyor.
30'DA ULTRASONOGRAFİ: Şikayet halinde ilk olarak meme ultrasonografisinin yapılması gerekiyor. Böylece hem kitle hem de meme kanseri erken dönemde saptanabiliyor.
40'TA MAMOGRAFİ:
Bu yöntem, 'altın standart' olarak adlandırılıyor. Kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kez tarama mamografisi yaptırması öneriliyor.