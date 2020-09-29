Matematikle kilo verin!

Sonbaharla birlikte havaların soğuması ve hareketlerin azalması metabolizmanın yavaşlamasına neden olurken, kilo paniği başladı. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, "Bu işin matematiği var" dedi. İşte yağ yakan esinler:

SU: Haydi hemen şimdi elinize bir bardak su alın ve içmeye başlayın. Örneğin 50 kilo olan bir kişi (50x30) 1500 ml su içmeli.

KABAK: Sindirimi de düzenleyip daha kolay kilo vermenize destek oluyor.

ANANAS: İçerdiği bromalin sayesinde ödem atmaya yardımcı oluyor. Ara öğünlerinizde ince 2 dilim tüketebilirsiniz.

YUMURTA: İçerdiği kolin sayesinde yağ depolanmasını azaltır.

YOĞURT: Kalsiyum sayesinde yağ yakımını destekliyor. Her gün 1 kase yoğurdu yemeklerinizin yanında veya ara öğünde tercih edebilirsiniz.

KIRMIZIBİBER: Kapsain bağışıklık için çok faydalı. Vücut ısısını artırdığı için yağ yakımına yardımcı oluyor. Kırmızı biberi yemeklerinizde baharat olarak mutlaka tüketin ama mide problemi, probleminiz varsa şikayetlerinizi daha da artıracağı için tercih etmeyin.

Kilo vermenin matematiği!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan "Kilo verebilmeniz için; besinlerle aldığınız enerjinin, harcadığınız enerjiden az olması gerekiyor. Vücut aldığınız fazla karbonhidrat, yağ ve proteinleri karaciğerde depolar ve fazlasını yağa dönüştürür. Örneğin meyve, eğer porsiyonuna dikkat etmezseniz, fazlası hem kilo almanıza hem karaciğer yağlanmasına sebep olur. Karbonhidrat grubunu (ekmek, unlu mamüller, paketli gıdalar, tatlılar) ve hazır gıdaları fazla tükettiğinizde vücutta ödem miktarı da artar. Ödem vücut dokularında biriken sıvıdır" dedi.

YEŞİL ÇAY: İçinde bulunan kateşinler hem yağ yakmaya yardımcı oluyor hem de güçlü bir antioksidan özelliği taşıyor. Her gün 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Ancak tansiyon probleminiz varsa hekiminize danışmadan tüketmeyin.