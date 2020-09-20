Alzheimer’ın altın anahtarı!

Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, Alzheimer'dan korunmanın 6 yolunu sıralıyor...

SAĞLIKLI BESLENİN: Çalışmalar, Akdeniz diyetiyle beslenmenin Alzheimer'dan koruduğunu gösteriyor.

DÜZENLİ UYUYUN: Sağlıklı bir uyku, beyindeki toksik özellikteki proteini beyinden temizliyor.

HOBI EDİNİN: Müzik ve dans terapileri, Alzheimer hastalığı için ilaç dışı tedavi yöntemini oluşturuyor.

İHMAL ETMEYİN: Hastalığın erken dönemde tanınması çok önemli.

EGZERSİZ YAPIN: Düzenli egzersiz sırasında vücutta üretilen nörotrofik faktörler beynin yaşlanmasını engelliyor.

BULMACA ÇÖZÜN: Kitap okumak, dil öğrenmek veya bulmaca çözmek gibi zihinsel aktiviteler, beyin hücreleri arasında bağlantıyı güçlendiriyor.