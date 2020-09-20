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    • Sağlık
    • 20.09.2020 Gazete
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    ’ın altın anahtarı!

    . , 'dan korunmanın 6 yolunu sıralıyor...

    Alzheimer’ın altın anahtarı!

    Nöroloji Uzmanı Dr. , 'dan korunmanın 6 yolunu sıralıyor...

    SAĞLIKLI BESLENİN: Çalışmalar, diyetiyle beslenmenin Alzheimer'dan koruduğunu gösteriyor.
    DÜZENLİ UYUYUN: Sağlıklı bir uyku, beyindeki toksik özellikteki proteini beyinden temizliyor.
    HOBI EDİNİN: Müzik ve dans terapileri, Alzheimer hastalığı için ilaç dışı tedavi yöntemini oluşturuyor.
    İHMAL ETMEYİN: Hastalığın erken dönemde tanınması çok önemli.
    EGZERSİZ YAPIN: Düzenli egzersiz sırasında vücutta üretilen nörotrofik faktörler beynin yaşlanmasını engelliyor.
    BULMACA ÇÖZÜN: Kitap okumak, dil öğrenmek veya bulmaca çözmek gibi zihinsel aktiviteler, beyin hücreleri arasında bağlantıyı güçlendiriyor.

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