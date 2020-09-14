Kanser hastalıklarının hepsinde olduğu gibi böbrek kanserlerinde de düzenli kontrol erken teşhis ve tedavi açısından önem taşıyor. Doç. Dr. Serdar Aykan hastalığın erkeklerde 2 kat daha fazla görüldüğünün altını çizdi. Herkesin özellikle 40 yaşından sonra rutin üroloji kontrolüne gitmesi gerektiğini vurgulayan Aykan, bazı sistemik hastalıkları (von Hippel- Lindau sendromu gibi) olanlarda böbrek kanserinin daha sık görüldüğünü söyledi. Ortaya çıkan semptomları şöyle sıraladı: İştahsızlık Yorgunluk , Kansızlık