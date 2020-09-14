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    • Sağlık
    • 14.09.2020 Gazete
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    Erkekler dikkat! Uzmanı böbrek ine karşı uyardı

    hastalıklarının hepsinde olduğu gibi böbrek kanserlerinde de düzenli kontrol ve tedavi açısından önem taşıyor. Doç. Dr. hastalığın erkeklerde 2 kat daha fazla görüldüğünün altını çizdi.

    Erkekler dikkat!

    Kanser hastalıklarının hepsinde olduğu gibi böbrek lerinde de düzenli kontrol ve tedavi açısından önem taşıyor. Doç. Dr. Serdar Aykan hastalığın erkeklerde 2 kat daha fazla görüldüğünün altını çizdi. Herkesin özellikle 40 yaşından sonra rutin üroloji kontrolüne gitmesi gerektiğini vurgulayan Aykan, bazı sistemik hastalıkları (von Hippel- Lindau sendromu gibi) olanlarda nin daha sık görüldüğünü söyledi. Ortaya çıkan semptomları şöyle sıraladı: İştahsızlık Yorgunluk , Kansızlık

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