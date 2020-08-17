Alzheimer'a yeşil kalkan

Kaliteli, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar mucize besinleri açıklıyor.

Yeşil yapraklı bitkiler mental berraklığı artırır. Depresyonu önler ve Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltır.

Karaciğer dostu olarak da bilinen enginarın, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti-toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanılır.

Pazı antioksidan için kaynaktır. Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcıdır.

Biberiye, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olur.