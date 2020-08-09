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    • Sağlık
    • 09.08.2020 Gazete
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    Koah’a karşı hava!

    Koah'ın, Türkiye'de en sık ölüme neden olan 4'üncü ve en sık sakat bırakan 13'üncü olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Anwar Abujazar, "Ev içi ve dışı hava kirliliği, sigara kullanımı, kronik bronşit, astım, ileri yaş ve genetik faktörleri evini kesinlikle havalandırın" dedi. deposu , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cevizi, suda bir gece bekletip tüketmek ise pek çok hastalığa derman oluyor. Sindirimi destekleyen ve bağırsakları güçlendiren ceviz, kabızlığı gideriyor. Adet sancısını dindiriyor. Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Kadınlarda yaşlanmayı yavaşlatıyor. lerde ise sağlığını destekliyor. Prostat bezinin büyümesini önlüyor. Zayıflatıyor.

    Koah’a karşı hava!

    Koah'ın, Türkiye'de en sık ölüme neden olan 4'üncü ve en sık sakat bırakan 13'üncü olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Anwar Abujazar, "Ev içi ve dışı hava kirliliği, sigara kullanımı, kronik bronşit, astım, ileri yaş ve genetik faktörleri evini kesinlikle havalandırın" dedi.Omega-3 deposu , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cevizi, suda bir gece bekletip tüketmek ise pek çok hastalığa derman oluyor. Sindirimi destekleyen ve bağırsakları güçlendiren ceviz, kabızlığı gideriyor. Adet sancısını dindiriyor. Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Kadınlarda yaşlanmayı yavaşlatıyor. lerde ise sağlığını destekliyor. Prostat bezinin büyümesini önlüyor. Zayıflatıyor.

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