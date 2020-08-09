Koah’a karşı hava!

Koah'ın, Türkiye'de en sık ölüme neden olan 4'üncü ve en sık sakat bırakan 13'üncü hastalık olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Anwar Abujazar, "Ev içi ve dışı hava kirliliği, sigara kullanımı, kronik bronşit, astım, ileri yaş ve genetik faktörleri evini kesinlikle havalandırın" dedi.Omega-3 deposu ceviz, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cevizi, suda bir gece bekletip tüketmek ise pek çok hastalığa derman oluyor. Sindirimi destekleyen ve bağırsakları güçlendiren ceviz, kabızlığı gideriyor. Adet sancısını dindiriyor. Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Kadınlarda yaşlanmayı yavaşlatıyor. Erkeklerde ise prostat sağlığını destekliyor. Prostat bezinin büyümesini önlüyor. Zayıflatıyor.