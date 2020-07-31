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    • Sağlık
    • 31.07.2020 Gazete
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    5'i bir yerde

    Yaş ilerledikçe vücudun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. ABD’li bilim insanları, üstü kadınlara ve erkeklere önerdiği 5 önemli besinin mutlaka sofralara eklenmesini tavsiye ediyor...

    5'i bir yerde

    İlerleyen yaşla birlikte pusuya yatmış bekleyen bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Özellikle 50 yaş sonrasında kadın ve erkeklerin beslenme düzenini değiştirmesi gerekiyor. Uzmanlar şunları öneriyor...

    KADINLAR

    YABANMERSİNİ GİBİ KÜÇÜK KIRMIZI MEYVELER

    Bu meyveleri düzenli tüketen kadınlarda hafıza fonksiyonları tüketmeyenlere göre 2.5 sene daha iyi durumda kalıyor.

    KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

    Düzenli K vitamini alması gelecekte kalça kırığı yaşama ihtimallerini azaltıyor. K vitaminin en zengin kaynaklarından olan koyu yeşil yapraklı sebzelere sofralarınızda mutlaka yer açın.

    YEŞİL ÇAY

    2-3 kupa yeşil çay içen kadınların tüketmeyenlere göre yaşlılık döneminde mide ve yemek borusu ine yakalanma riskleri daha düşük.

    CEVİZ

    İçerdiği E vitamini, omega- 3 yağ asitleri ve fito birleşenler sebebi ile günde 2 avuç tüketmenin elli yaş sonrası kadınlarda meme kanserine yakalanma ihtimalini azaltabileceği düşünülüyor.

    SÜT ÜRÜNLERİ

    Günde 2 bardak kadar süt ve süt ürünleri tüketilmesi şart. Fakat menopoz döneminden sonra yarım yağlı veya light tüketilmesi kalp sağlığı açısından daha olumlu.

    ERKEKLER

    DOMATES

    Prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı bilinen laykopenin en zengin kaynağı domates. Kış aylarında domates tüketmek istemeyen erkekler; kuru domates veya domates salçası tercih edebilirler.

    KETEN TOHUMU

    Prostat kanserine karşı koruma sağladığı ve günde 3 silme tatlı kaşığı keten tohumu tüketen erkeklerde prostat kanserinin ilerlemesinde yavaşlama görüldüğü tespit edilmiştir.

    ÇİKOLATA

    tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre kalp krizi geçirme riskinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kakao flavanollerinin hafıza fonksiyonları açısından önemi olduğu düşünülmektedir.

    MUZ

    Düzenli tüketen erkeklerde hem sistolik hem de diastolik kan basıncının daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

    TAM TAHILLAR

    İçerdikleri sağlıklı lifler ile kalp sağlığını korumada önemli yerleri vardır. Yapılan çalışmalara göre düzenli tüketilen ürünleri kan kolesterolünün azalmasına yardımcı olmaktadır.

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