Hareketsiz yaşama bağlı olarak toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. O nedenle günde 10 bin adım atın... Uzmanlar, "Metabolik, psiklolojik ve fiziksel sağlığı korumak için yapılacak en yaygın ve en pratik fizik aktivite uygulaması yürüyüş yapmaktır.

SAĞLIK İÇİN

Düzenli yürüyüş yapmak, küresel bir epidemi olarak insan sağlığını tehdit eden obezite problemininin de önlenmesinde bilimsel bir tedavi yöntemidir" dedi. Kilo vermek için en etkili sonucun kalori kısıtlamasına ek olarak düzenli yürüyüş yaparak alındığını belirten uzmanlar, "Günde 10 bin adım atmak elbette kolay değil. Ancak bu sizi hem sağlıklı hale getirecek hem de kilo vermenizi sağlayacak" dedi.