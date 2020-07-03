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    • Sağlık
    • 03.07.2020 Gazete
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    yap uzun yaşa! Günde şart

    Hareketsiz yaşama bağlı olarak toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. O nedenle günde atın.

    Hayadımızın tadı kaçmasın

    Hareketsiz yaşama bağlı olarak toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. O nedenle günde atın... Uzmanlar, "Metabolik, psiklolojik ve fiziksel sağlığı korumak için yapılacak en yaygın ve en pratik fizik aktivite uygulaması yapmaktır.

    SAĞLIK İÇİN
    Düzenli yürüyüş yapmak, küresel bir epidemi olarak insan sağlığını tehdit eden obezite problemininin de önlenmesinde bilimsel bir tedavi yöntemidir" dedi. Kilo vermek için en etkili sonucun kalori kısıtlamasına ek olarak düzenli yürüyüş yaparak alındığını belirten uzmanlar, "Günde 10 bin adım atmak elbette kolay değil. Ancak bu sizi hem sağlıklı hale getirecek hem de kilo vermenizi sağlayacak" dedi.

    Haberler Sağlık Yürüyüş yap uzun yaşa! Günde 10 bin adım şart
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