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Hastalıklara gülün geçin!

Hastalıklardan korunmanın yolu, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçiyor. . , vücut direncini artıracak önerileri sıralıyor...

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Hastalıklara gülün geçin!
Hastalıklardan korunmanın yolu, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçiyor. . , vücut direncini artıracak önerileri sıralıyor:

DÜZENLİ UYKU: Yetersiz uyku vücut direncini düşürür. Hastalıklara karşı vücudu güçsüz kılar.

DOĞRU BESLENİN: C ve E vitaminlerinden zengin beslenmek, vücuda güç verir. Bunun için çilek, narenciye, kivi, elma, lahana, soğan, ıspanak ve havuç tüketin.

GÜLÜN: Gülümsemek, stres hormonlarını azaltır. Enfeksiyonlarla savaşır. Hastalıklardan korur.

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