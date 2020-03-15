Hastalıklara gülün geçin!

Hastalıklardan korunmanın yolu, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, vücut direncini artıracak önerileri sıralıyor:
DÜZENLİ UYKU: Yetersiz uyku vücut direncini düşürür. Hastalıklara karşı vücudu güçsüz kılar.
DOĞRU BESLENİN: C ve E vitaminlerinden zengin beslenmek, vücuda güç verir. Bunun için çilek, narenciye, kivi, elma, lahana, soğan, ıspanak ve havuç tüketin.
GÜLÜN: Gülümsemek, stres hormonlarını azaltır. Enfeksiyonlarla savaşır. Hastalıklardan korur.
DÜZENLİ UYKU: Yetersiz uyku vücut direncini düşürür. Hastalıklara karşı vücudu güçsüz kılar.
DOĞRU BESLENİN: C ve E vitaminlerinden zengin beslenmek, vücuda güç verir. Bunun için çilek, narenciye, kivi, elma, lahana, soğan, ıspanak ve havuç tüketin.
GÜLÜN: Gülümsemek, stres hormonlarını azaltır. Enfeksiyonlarla savaşır. Hastalıklardan korur.
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